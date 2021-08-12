В Україні продовжили карантин, а в Києві призначено нового голову поліції: новини за 11 серпня

В Україні продовжили загальнонаціональний карантин до жовтня, призначено нового голову поліції Києва, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для населення. Детальніше про те, що сталося в середу, 11 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною

Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити карантин в країні до 1 жовтня. Мова йде про загальнонаціональний карантин.

В Україні діють чотири зони карантину ("червона", "помаранчева", "жовта" і "зелена"). Зараз всі області в "зеленій" зоні, де діє масковий режим і соціальна дистанція. У разі введення "червоної" зони обмеження посилять, зокрема, школи зможуть працювати тільки за умови вакцинації 80% співробітників.

Крищенко підтвердив свою відставку. Призначено нового голову поліції Києва

Глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Таким чинов він підтвердив чутки про своє звільнення. За словами Крищенка, рапорт про відставку задовільнили вчора. Водночас, він не повідомив, що послужило причиною його рішення.

Замість Андрія Крищенка, новим головою поліції столиці став Іван Виговський.

Кабмін знизив тариф на електроенергію для населення

Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

В Донецькій області загинув місцевий житель через обстріл бойовиків

Бойовики обстріляли село в Донецькій області. В результаті обстрілів загинув місцевий житель.

"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленка на своїй сторінці в соцмережі.

В Кіровоградській області депутатів підозрюють у вимаганні. У них виявили арсенал зброї

Служба безпеки України виявила у депутатів Кіровоградської області арсенал зі зброєю. Їх підозрюють у вимаганні грошей від громадян і підприємців.

Серед вилученого - пістолети з бойовими патронами і пристроєм для безшумної стрільби. Співробітники СБУ перевіряють інформацію про можливе використання виявленої зброї для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності.

Зеленський звільнив голову Харківської ОДА і призначив тимчасового керівника

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук. Водночас глава держави призначив тимчасового керівника обласної державної адміністрації.

Тимчасово Харківську ОДА очолить Олександр Скакун. Раніше він обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

У Києві від коронавірусу померла вакцинована жінка: що відомо

У Києві в реанімації померла від COVID-19 жінка через кілька днів після отримання першої дози щеплення препаратом Moderna. За даними медиків, дозу вакцини вона отримала в день, коли у неї проявилися симптоми коронавірусної хвороби.

Посилаючись на розповідь лікарів інфекційного відділення Київської міської лікарні №4 він повідомив, що 50-річна пацієнтка потрапила в цей медзаклад через кілька днів після уколу, зробленого їй 5 серпня. Перед цим, 1 серпня, мешканка столиці повернулася до України з Туреччини.

У небі над Києвом помітили винищувачі і 285-тонну "Мрію": що відбувається

У небі над Києвом вдень 11 серпня помітили кілька винищувачів МіГ-29, а також найбільший транспортний реактивний літак у світі - українську "Мрію". Авіатехніка неабияк налякала жителів столиці, як шумом, так і раптовою появою.

На появу літаючих об'єктів вже поскаржилися жителі таких мікрорайонів, як Солом'янка, Академмістечко, Борщагівка, Теремки. Очевидці кажуть, звуки були настільки потужними, що налякали як дітей, так і домашніх тварин. Користувачі мережі припускають, що поява літаків пов'язана з репетицією параду до Дня Незалежності України.

Україну накрило антициклоном Elfi

Погода в Україні зміниться через антициклон, який принесе сухі і сонячні умови на територію більшості областей. Проте місцями все ж можуть бути локальні зливи і грози.

Детальніше про погоду в четвер, 12 серпня, читайте в матеріалі Styler.