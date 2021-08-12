В Украине продлили карантин, а в Киеве назначен новый глава полиции: новости за 11 августа

В Украине продлили общенациональный карантин до октября, назначен новый глава полиции Киева, Кабинет министров снизил тариф на электроэнергию для населения. Подробнее о том, что произошло в среду, 11 августа - в материале РБК-Украина.

В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом

Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 1 октября. Речь идет об общенациональном карантине.

В Украине действуют четыре зоны карантина ("красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая"). Сейчас все области в "зеленой" зоне, где действует масочный режим и социальная дистанция. В случае введения "красной" зоны ограничения усилят, в частности, школы смогут работать только при условии вакцинации 80% сотрудников.

Крищенко подтвердил свою отставку. Назначен новый глава полиции Киева.

Начальник полиции Киева Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Таким образом он подтвердил слухи о своем увольнении. По Крищенко словам, рапорт об отставке удовлетворили накануне. В то же время, он не сообщил, что послужило причиной его решения.

Вместо Андрея Крищенко, новым главой полиции столицы стал Иван Выговский.

Кабмин снизил тариф на электроэнергию для населения

Кабинет министров снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн). Новые правила заработают с 1 октября.

В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений

В Донецкой области погиб местный житель из-за обстрела боевиков

Боевики обстреляли село в Донецкой области. В результате обстрелов погиб местный житель.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко Кириленко на своей странице в соцсети.

В Кировоградской области депутатов подозревают в вымогательстве. У них обнаружили арсенал оружия

Служба безопасности Украины выявила у депутатов Кировоградской области арсенал с оружием. Их подозревают в вымогательстве денег от граждан и предпринимателей.

Среди изъятого - пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы. Сотрудники СБУ проверяют информацию о возможном использовании выявленного оружия для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня независимости.

Зеленский уволил главу Харьковской ОГА и назначил временного руководителя

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Айну Тимчук. В то же время глава государства назначил временного руководителя областной государственной администрации.

Временно Харьковскую ОГА возглавит Александр Скакун. Ранее он занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

В Киеве от коронавируса умерла вакцинированная женщина: что известно

В Киеве в реанимации умерла от COVID-19 женщина через несколько дней после получения первой дозы прививки препаратом Moderna. По данным медиков, дозу вакцины она получила в день, когда у нее проявились симптомы коронавирусной болезни.

Ссылаясь на рассказ врачей инфекционного отделения Киевской городской больницы №4 он сообщил, что 50-летняя пациентка попала в это медучреждение спустя несколько дней после укола, сделанного ей 5 августа. Перед этим, 1 августа, жительница столицы вернулась в Украину из Турции.

В небе над Киевом заметили истребители и 285-тонную "Мрию" (видео)

В небе над Киевом днем 11 августа заметили несколько истребителей МиГ-29, а также самый большой транспортный реактивный самолет в мире - украинскую "Мрию". Авиатехника изрядно напугала жителей столицы, как шумом, так и внезапным появлением.

На появление летающих объектов уже пожаловались жители таких микрорайонов, как Соломенка, Академгородок, Борщаговка, Теремки. Очевидцы говорят, что звуки были настолько мощными, что напугали как детей, так и домашних животных. Пользователи сети предполагают, что появление самолетов связано с репетицией парада ко Дню Независимости Украины.

Украину накрыло антициклоном Elfi

Погода в Украине изменится из-за антициклона, который принесет сухие и солнечные условия на территорию большинства областей. Однако местами все же могут быть локальные ливни и грозы.

Подробнее о погоде в четверг, 12 августа, читайте в материале Styler.