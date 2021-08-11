Призначено нового голову поліції Києва
Стало відомо, хто став головою поліції Києва. Ним призначили Івана Виговського.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
Замість Андрія Крищенка, новим головою поліції столиці став Іван Виговський.
"Так, вже призначили Виговського", - повідомив Шевченко.
Його вже представили колективу київської поліції, додав він.
Що відомо про Виговського
Виговський Іван Михайлович народився у Житомирській області, 26 березня 1980 року.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.
З 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.
Також він був головою поліції Полтавської області.
Нагадаємо, голова поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив, що написав заяву про відставку.