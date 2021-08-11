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Призначено нового голову поліції Києва

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Київ, Середа 11 серпня 2021 12:35
Призначено нового голову поліції Києва Фото: новим головою поліції Києва став Іван Виговський (mvs.gov.ua)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Стало відомо, хто став головою поліції Києва. Ним призначили Івана Виговського.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Замість Андрія Крищенка, новим головою поліції столиці став Іван Виговський.

"Так, вже призначили Виговського", - повідомив Шевченко.

Його вже представили колективу київської поліції, додав він.

Що відомо про Виговського

Виговський Іван Михайлович народився у Житомирській області, 26 березня 1980 року.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

З 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Також він був головою поліції Полтавської області.

Нагадаємо, голова поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив, що написав заяву про відставку.

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Київ Андрій Крищенко
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