Глава поліції Києва Крищенко підтвердив свою відставку

Глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Він підтвердив чутки про своє звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крищенка в Facebook .

За його словами, рапорт про відставку задовільнили вчора.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили. Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва... Пишався і завжди пишатимуся нашою спільною роботою. Честь маю!", - написав Крищенко.

Водночас, він не повідомив, що послужило причиною його рішення.