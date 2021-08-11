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Глава поліції Києва Крищенко підтвердив свою відставку

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Середа 11 серпня 2021 09:06
Глава поліції Києва Крищенко підтвердив свою відставку Фото: глава поліції Києва Андрій Крищенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Він підтвердив чутки про своє звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крищенка в Facebook .

За його словами, рапорт про відставку задовільнили вчора.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили. Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва... Пишався і завжди пишатимуся нашою спільною роботою. Честь маю!", - написав Крищенко.

Водночас, він не повідомив, що послужило причиною його рішення.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна в правоохоронних органах 5 серпня повідомило, що Крищенко готується піти у відставку і, нібито, вже подав відповідну заяву.

Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в коментарі, що Крищенко поки що не звільнений і продовжує виконувати свої обов'язки.

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