В Кіровоградській області депутатів підозрюють у вимаганні. У них виявили арсенал зброї

Служба безпеки України виявила у депутатів Кіровоградської області арсенал зі зброєю. Їх підозрюють у вимаганні грошей від громадян і підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

"СБУ виявила у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю. Серед вилученого - пістолети з бойовими патронами і пристроєм для безшумної стрільби", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ також перевіряється інформація про можливе використання виявленої зброї для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності.

Крім того, правоохоронці викрили факт незаконного зберігання зброї в ході розслідування кримінального провадження щодо причетності викритих депутатів до системної корупції.

Серед організаторів протиправної діяльності - керівник обласної організації однієї з політичних сил.

За даними слідства, депутати налагодили корупційний механізм отримання грошей від громадян, у тому числі підприємців. Правоохоронці встановили, що учасники схеми вимагали 60 тисяч доларів від керівника комерційної структури у сфері енергетики, який підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

"За гроші вони обіцяли підприємцю сприяння в закритті відповідного провадження та уникнення кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали двох зловмисників після передачі всієї суми хабаря. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Отримані засоби ураження направлені на експертизу.

Як розповіло РБК-Україна джерело в правоохоронних органах, мова йде про депутатів партії "Свобода".

Фото: депутатів у Кіровоградській області підозрюють у вимаганні (ssu.gov.ua)