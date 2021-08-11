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Кабмін знизив тариф на електроенергію для населення

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Україна, Середа 11 серпня 2021 13:10
Кабмін знизив тариф на електроенергію для населення Фото: Кабінет Міністрів знизив тариф на 14% після підвищення на 37% (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін. Кабмін знизив тариф на електроенергію для населення

Нагадаємо, уряд підняв середню ціну на електроенергію для населення на 36,6% з 1 січня 2021 року. Після цього ціни були заморожені до 1 вересня.

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в липні 2021 року порівняно з липнем минулого року зросли на 35,5%.

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Кабінет Міністрів України
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