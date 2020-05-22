В Україні може з'явитися новий закон про декларування, а Кожара вийшов з СІЗО: новини за 21 травня

В Україні може з'явитися закон про одноразове декларування, слідство змінило підозру фігурантам справи Шеремета, колишній глава МЗС України Леонід Кожара вийшов з СІЗО під заставу. Детальніше про те, що сталося в четвер, 21 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський закликає Кабмін розробити закон про одноразове декларування

Президент Володимир Зеленський закликає Кабінет міністрів розробити законопроект про одноразове декларування.

Одноразове декларування своїх доходів і активів передбачає, що фізична особа може вказати тільки ті доходи і активи, які вважатиме за потрібне. При цьому не потрібно буде вказувати, за які гроші все це купувалося і скільки коштувало.

Кожара вийшов з СІЗО під заставу

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вийшов з СІЗО. Його підозрюють у вбивстві колишнього генерального директора каналу "Інтер" Сергія Старицького. Про це у Facebook повідомила дочка вбитого Катерина Старицька. Вона повідомила, що екс-міністр вніс всю суму застави.

"Він вніс заставу і вийшов на свободу", - написала вона. Раніше Старицька повідомляла, що Кожарі зменшили суму застави до 21 млн гривень.

Слідство змінило підозру фігурантам справи Шеремета

Слідство змінило підозру фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугар. У справі з’явились невстановлені особи, які є організаторами, і щодо них матеріали виділили в окреме провадження. Про це повідомив адвокат Антоненко Леонід Маслов у Facebook.

Також з’явилася інформація про те, що Національна поліція днями завершить розслідування справи. Про це повідомили журналісти "Слідства. Інфо" у сюжеті "Таємниця слідства" з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування.

Під Луганськом загинув легендарний комбат: в області оголошено жалобу

На Донбасі загинув командир батальйону "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов. Трагедія сталася біля селища Трьохізбенка в Луганській області ввечері 20 травня. Також отримали осколкові поранення ще троє бійців, які разом з ним патрулювали околиці населеного пункту.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай підписав розпорядження про оголошення в регіоні дня жалоби 22 травня у зв'язку із загибеллю комбата, який виконував бойове завдання командування штабу ООС.

Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу про втручання Байдена в роботу Шокіна

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора почати розслідування можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в діяльність колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Відповідна постанова підписана суддею Сергієм Вовком.

Шокін був звільнений з посади генпрокурора в 2016 році нібито після ультиматуму Байдена.

США сповістили союзників про вихід з Договору про відкрите небо

Білий дім повідомив міжнародних партнерів про вихід Сполучених Штатів з Договору про відкрите небо. Договір дозволяє більш ніж 30 країн проводити неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. Про це повідомляє Assocaited Press.

У заяві йдеться, що Вашингтон має намір вийти з Договору про відкрите небо з-за того, що Російська Федерація порушує пакт.

Проте очікується, що вихід з Договору загострить відносини між США і Росією, а також засмутить європейських союзників і деяких членів американського Конгресу.

У Кадирова підозра на коронавірус

У глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова підозра на коронавірус. На даний момент він перебуває під наглядом медиків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що на перші симптоми Кадиров почав скаржитися кілька днів назад. Спочатку передбачалося, що у нього ГРВІ, але коли його стан почав погіршуватися, його доставили на лікування в Москву.