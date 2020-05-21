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США виходять з Договору з відкритого неба

Новини » Політика     21.05.2020 - 18:34
США виходять з Договору з відкритого неба
Фото: Білий будинок (flickr)

Сполучені Штати вважають, що Росія порушує пакт

Білий дім повідомив міжнародних партнерів про вихід Сполучених Штатів з Договору про відкрите небо. Договір дозволяє більш ніж 30 країн проводити неозброєні спостережні польоти над територіями один одного.

Про це повідомляє Assocaited Press.

У заяві йдеться, що Вашингтон має намір вийти з Договору про відкрите небо з-за того, що Російська Федерація порушує пакт.

Проте очікується, що вихід з Договору загострить відносини між США і Росією, а також засмутить європейських союзників і деяких членів американського Конгресу.

Нагадаємо, Договір про відкрите небо було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Договір був розроблений за активної участі Російської Федерації.

Зазначимо, минулого року джерела в Білому домі повідомили, що президент Дональд Трамп підписав документ про намір США вийти з Договору з відкритого неба. Однак остаточного рішення у Білому домі тоді так і не прийняли.

Раніше із-за можливого виходу США з Договору голова комітету Палати представників з міжнародних справ Еліот Енгель направив лист з протестом раднику президента з нацбезпеки. Енгель зазначав, що вихід США з договору буде корисним тільки для Росії, а також зашкодить партнерам і їх інтересам у сфері національної безпеки.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Сполучені Штати Америкидоговор
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