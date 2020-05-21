Слідство змінило підозру фігурантам справи Шеремета

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

У справі з’явились невстановлені особи, які є організаторами

Слідство змінило підозру фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугар. У справі з’явились невстановлені особи, які є організаторами, і щодо них матеріали виділили в окреме провадження.

Про це повідомив адвокат Антоненко Леонід Маслов у Facebook.

За інформацією Маслова, у справі з'явилися невстановлені особи, що "залучили" Антоненко, Дугарь і Кузьменко.

"Прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" та інший подібний треш. Тепер невстановлені особи діючи з ряду особистих мотивів вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту. Ці невстановлені особи "залучили" А.Антоненко, Я.Дугарь і Ю.Кузьменко. Не за гроші (в кваліфікації вбивства відсутнє згадування про корисний мотив і посилання на пункти 6, 11 ч. 2 ст 115 ККУ - корисливий або замовний мотив)", - розповів адвокат.

За його словами, Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою, Кузьменко тепер лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок.

"Тепер вони ще й знищили машину "Субару" і за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку. Це додає ще 2 статті в обвинувачення", - написав він.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під вартою Андрія Антоненка. Зазначимо, раніше запобіжний захід Антоненку у вигляді утримання під вартою було продовжено до 1 червня.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявляла, що "через два місяці ми побачимо якийсь результат" у справі Шеремета.

До цього Офіс генпрокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства Шеремета до 12 червня 2020 року. У цій справі очікується завершення ще близько 20 експертиз та проведення додаткових слідчих дій. На сьогодні всі троє підозрюваних відмовляються від проходження поліграфа, а також від психологічної та антропологічної експертиз.

Автор: Виталина Благодатова