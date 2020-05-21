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Кожара вийшов з СІЗО під заставу

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 16:01
Кожара вийшов з СІЗО під заставу
Фото: Леонід Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)

Екс-міністр закордонних справ Леонід Кожара вніс всю суму застави

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара вийшов з СІЗО. Його підозрюють у вбивстві колишнього генерального директора каналу "Інтер" Сергія Старицького.

Про це у Facebook повідомила дочка вбитого Катерина Старицька.

Вона повідомила, що екс-міністр вніс всю суму застави.

"Він вніс заставу і вийшов на свободу", - написала вона.

Раніше Старицька повідомляла, що Кожарі зменшили суму застави до 21 млн гривень.

Нагадаємо, 25 березня співробітники правоохоронних органів затримали Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві Сергія Старицького. Спочатку його смерть Старицького розслідувалася як самогубство. Інцидент стався в житло Кожари в селі Чайки, в момент пострілу Кожара і його дружина нібито знаходилися в інших кімнатах.

Пізніше на суді у справі Леоніда Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора "Інтера". За словами адвоката, Марина Козерод нібито намагалася відібрати пістолет у Старицького.

10 квітня їй повідомили про підозру за завідомо неправдиві показання у справі.

Пізніше Марину Козерод суд відпустив під особисте зобов'язання. Вона зобов'язалася не залишати Київську область, а також інформувати поліцію про зміну місця проживання.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Леонід Кожара
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