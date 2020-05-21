Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу про втручання Байдена в роботу Шокіна

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Шокін був звільнений з посади генпрокурора в 2016 році нібито після ультиматуму Байдена

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора почати розслідування можливого втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в діяльність колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Відповідна постанова підписана суддею Сергієм Вовком.

Про це йдеться у відповідному постанові Печерського суду № 757/13840/20-до.

"Зобов'язати компетентна особа на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань Офісу генерального прокурора... внести в Єдиному реєстрі досудових розслідувань до короткого викладу фактичних обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 343 КПК України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, - ред.)... відомості про втручання в діяльність колишнього Генерального прокурора України... колишнього віце-президента США ", - йдеться в постанові суду.

Нагадаємо, Віктор Шокін перебував на посаді генерального прокурора України з лютого 2015 року по квітень 2016 року. Тодішній президент Петро Порошенко прийняв рішення про звільнення Шокіна з-за нібито ультиматуму екс-віце-президента США Джо Байдена.

Щодо можливого втручання Байдена в роботу Шокіна Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження 24 лютого за рішенням суду.

Також РБК-Україна писало, що на початку травня сенатори США запросили в Держдепартаменту документи про звільнення Шокіна в зв'язку з можливим втручанням у цю справу Байдена.

Автор: Игорь Литвиненко