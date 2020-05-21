Поліція днями завершить розслідування справи Шеремета, - "Слідство. Інфо"

Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Матеріали справи будуть передані в прокуратуру

Національна поліція днями завершить розслідування справи про вбивстві журналіста Павла Шеремета. Зібрані матеріали будуть передані в прокуратуру.

Про це повідомили журналісти "Слідства. Інфо" у сюжеті "Таємниця слідства" з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування.

Зазначається, що слідчі у справі Шеремета отримали відповідний наказ завершити розслідування зверху. При цьому деякі слідчі не вважають зібрані докази переконливими.

"Незважаючи на це, вже в найближчі дні поліція оголосити про завершення розслідування. Далі матеріали передадуть в прокуратуру. І вже прокуратура буде вирішувати, чи вистачає зібраних доказів для передачі справи в суд", - йдеться в сюжеті.

Раніше РБК-Україна писало, що слідство змінило підозра фігурантам у справі Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненко і Яні Дугар. При цьому в справі з'явилися невстановлені особи, які є організаторами. Матеріали щодо них винесені в окреме виробництво.

Зазначимо, на початку квітня генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявляла, що "через два місяці ми побачимо якийсь результат" у справі Шеремета.

До цього Офіс генпрокурора продовжив терміни досудового розслідування до 12 червня 2020 року.

Автор: Игорь Литвиненко