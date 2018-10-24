Україні необхідно підвищити ефективність у сфері верховенства права, - посол ЄС 

Фото: Хюг Мінгареллі (РБК-Україна)

Посол ЄС зауважив, що корупція є "серйозною проблемою в Україні"

Україні необхідно підвищити ефективність у сфері верховенства права для боротьби із корупцією. Про це під час прес-брифінгу в середу, 24 жовтня, повідомив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в України є всі можливості, щоб покращити ситуацію у сфері верховенства права, і ЄС часто нагадує про це в діалозі з українськими урядовцями та органами влади.

"Ми намагаємося робити все можливе для сприяння реформи саме у цій сфері - сфері верховенства права, у сфері розбудови правоохоронної системи і ми на всіх рівнях намагаємося підкреслювати, що треба робити більше і більш ефективно працювати у цій сфері", - наголосив дипломат.

Він також зазначив: "Корупція є дуже серйозною проблемою для вашої країни, але це більше проблема для громадян України, аніж для іноземних донорів, тому що корупція впливає безпосередньо на умови та рівень життя самих жителів України", - сказав Мінгареллі.

Посол ЄС підкреслив, що результати економічного розвитку України напряму залежать від ефективності виконання антикорупційних норм.

"Якщо кошти розкрадаються, наприклад, які були призначені для будівництва лікарні, то це означає лише те, що Україна зі своїм фантастичним потенціалом могла б мати набагато кращі результати свого економічного розвитку, якби антикорупційні норми виконувалися більш ефективно", - сказав посол.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології, у серпні 2018 року більшість громадян (52%) вважали, що Україні потрібно стати членом Європейського Союзу, тоді як приблизно третина (34%) з цим не згодні і ще 15% не можуть визначитись зі своєю позицією.

Також найбільше громадян хочуть бачити Україну в ЄС на Заході та в Центрі України (79% та 58% відповідно)

Додамо, що у червні 2018 року президент України Петро Порошенко після голосування парламенту за закон "Про вищий антикорупційний суд" заявив, що Україна завершила формування антикорупційної інфраструктури.