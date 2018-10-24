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Украине необходимо повысить эффективность в сфере верховенства права, - посол ЕС

Новости » Политика    24.10.2018 - 14:33
Фото: Хюг Мингарелли (РБК-Украина)
Фото: Хюг Мингарелли (РБК-Украина)

Посол ЕС отметил, что коррупция является "серьезной проблемой в Украине"

Украине необходимо повысить эффективность в сфере верховенства права для борьбы с коррупцией. Об этом во время пресс-брифинга в среду, 24 октября, сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у Украины есть все возможности, чтобы улучшить ситуацию в сфере верховенства права, и ЕС часто напоминает об этом в диалоге с украинскими чиновниками и органами власти.

"Мы стараемся делать все возможное для содействия реформе именно в этой сфере - сфере верховенства права, в сфере развития правоохранительной системы, и мы на всех уровнях стараемся подчеркивать, что надо делать больше и более эффективно работать в этой сфере", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил: "Коррупция является очень серьезной проблемой для вашей страны, но это больше проблема для граждан Украины, чем для иностранных доноров, потому что коррупция непосредственно влияет на условия и уровень жизни самих жителей Украины", - сказал Мингарелли.

Посол ЕС подчеркнул, что результаты экономического развития Украины напрямую зависят от эффективности исполнения антикоррупционных норм.

"Если средства разворовываются, например, которые были предназначены для строительства больницы, то это означает лишь то, что Украина со своим фантастическим потенциалом могла бы иметь намного лучшие результаты своего экономического развития, если бы антикоррупционные нормы выполнялись более эффективно", - сказал посол.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, в августе 2018 года большинство граждан (52%) считали, что Украине нужно стать членом Европейского Союза, тогда как примерно треть (34%) с этим не согласны и еще 15% не могут определиться со своей позицией.

Также больше всего граждан хотят видеть Украину в ЕС на Западе и в Центре Украины (79% и 58% соответственно)

Добавим, что в июне 2018 года президент Украины Петр Порошенко после голосования парламента за закон "О высшем антикоррупционный суд" заявил, что Украина завершила формирование антикоррупционной инфраструктуры.

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