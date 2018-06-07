Україна завершила формування антикорупційної інфраструктури, - Порошенко

Президент наголосив на рішучості української влади у боротьбі з корупцією

Україна завершила формування антикорупційної інфраструктури. Про це заявив президент України Петро Порошенко після голосування парламенту за закон "Про вищий антикорупційний суд", передає кореспондент РБК-Україна.



"Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури. Я хочу наголосити на рішучості української влади у боротьбі з корупцією. Антикорупційний суд з таким рівнем ефективності ми маємо зробити якомога швидше. Дехто мене критикував, коли я звернувся з проханням, щоб завершити процедуру створення суду вже у 2018 році. Це не є обіцянка. Це наша спільна справа", - заявив Порошенко.

Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури. Хочу наголосити на рішучості дій української влади щодо боротьби з корупцією. В жодній країні світу немає таких законодавчих актів, які ухвалені цим скликанням Парламенту та підписані Президентом. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, Верховна рада підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону у другому читанні проголосували 315 депутатов..