Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна завершила формування антикорупційної інфраструктури, - Порошенко

НовиниПолітика    07.06.2018 - 13:50
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент наголосив на рішучості української влади у боротьбі з корупцією

Україна завершила формування антикорупційної інфраструктури. Про це заявив президент України Петро Порошенко після голосування парламенту за закон "Про вищий антикорупційний суд", передає кореспондент РБК-Україна

"Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури. Я хочу наголосити на рішучості української влади у боротьбі з корупцією. Антикорупційний суд з таким рівнем ефективності ми маємо зробити якомога швидше. Дехто мене критикував, коли я звернувся з проханням, щоб завершити процедуру створення суду вже у 2018 році. Це не є обіцянка. Це наша спільна справа", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, Верховна рада підтримала створення Вищого антикорупційного суду. За проект закону у другому читанні проголосували 315 депутатов..

Комітет підтримав остаточну редакцію поправок до законопроекту про антикорупційний суд Петренко пояснив умови відбору суддів до антикорупційного суду
Теги публікації: коррупция, НАБУ, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся