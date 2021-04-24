Зниклий підводний човен ВМС Індонезії виявили у водах поблизу Балі

Зниклий підводний човен ВМС Індонезії вдалося виявити у водах поблизу Балі. Її пошуки тривали з 21 квітня, сьогодні вранці на підводному човні закінчився кисень.

Агентство, посилаючись на начальника штабу ВМС країни, уточнює, що підводний човен виявили на глибині 850 метрів.

Нагадаємо, 21 квітня біля берегів Балі зник підводний човен з 53 членами екіпажу на борту. За прогнозами, кисню том мало вистачити на 72 години, тобто до сьогоднішнього ранку. Однак станом на ранок човен ще не знайшли.

Підводний човен вийшов у море для проведення навчань.

Раніше повідомлялося, що США направлять Індонезії допомогу у пошуку зниклого підводного човна.