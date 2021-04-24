Зниклий підводний човен ВМС Індонезії виявили у водах поблизу Балі
Фото: підводний човен Індонезії знайшли (wikimedia.org)
Зниклий підводний човен ВМС Індонезії вдалося виявити у водах поблизу Балі. Її пошуки тривали з 21 квітня, сьогодні вранці на підводному човні закінчився кисень.
Про це повідомляє " Сіньхуа".
Агентство, посилаючись на начальника штабу ВМС країни, уточнює, що підводний човен виявили на глибині 850 метрів.
Нагадаємо, 21 квітня біля берегів Балі зник підводний човен з 53 членами екіпажу на борту. За прогнозами, кисню том мало вистачити на 72 години, тобто до сьогоднішнього ранку. Однак станом на ранок човен ще не знайшли.
Підводний човен вийшов у море для проведення навчань.
Раніше повідомлялося, що США направлять Індонезії допомогу у пошуку зниклого підводного човна.