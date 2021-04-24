"Якщо президента застрелять". Лукашенко готує декрет про передачу влади в екстреній ситуації
Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує підписати декрет про перехід президентських повноважень Раді Безпеки. Документ буде застосований у разі, якщо в країні виникне екстрена ситуація.
Про це Лукашенко заявив журналістам, повідомляє " Белта".
Раніше глава Білорусі заявляв, що незабаром прийме "одне з найважливіших рішень" за роки свого президентства.
"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили - на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями", - сказав Лукашенко.
Він додав, що в такому випадку буде миттєво введено надзвичайний стан, "аж до військового".
"І Рада безпеки повинна приймати рішення. Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто буде керувати країною "якщо раптом", - додав Лукашенко.
Раніше Лукашенко звернувся до Президента України Володимира Зеленського і закликав його "навчитися поводитися дипломатично".
У відповідь на це в офісі Зеленського Лукашенку порадили вирішити питання з легітимністю, а не вказувати іншим.