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"Якщо президента застрелять". Лукашенко готує декрет про передачу влади в екстреній ситуації

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 14:40
"Якщо президента застрелять". Лукашенко готує декрет про передачу влади в екстреній ситуації Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує підписати декрет про перехід президентських повноважень Раді Безпеки. Документ буде застосований у разі, якщо в країні виникне екстрена ситуація.

Про це Лукашенко заявив журналістам, повідомляє " Белта".

Раніше глава Білорусі заявляв, що незабаром прийме "одне з найважливіших рішень" за роки свого президентства.

"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили - на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями", - сказав Лукашенко.

Він додав, що в такому випадку буде миттєво введено надзвичайний стан, "аж до військового".

"І Рада безпеки повинна приймати рішення. Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто буде керувати країною "якщо раптом", - додав Лукашенко.

Раніше Лукашенко звернувся до Президента України Володимира Зеленського і закликав його "навчитися поводитися дипломатично".

У відповідь на це в офісі Зеленського Лукашенку порадили вирішити питання з легітимністю, а не вказувати іншим.

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