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Байден визнав геноцид вірмен: офіційна заява

Новость на русском → Вашингтон, Субота 24 квітня 2021 19:12
Байден визнав геноцид вірмен: офіційна заява Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом. Байден став першим президентом США за 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

Він заявив, що, починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції і лідерів громад в Константинополі османською владою, півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті або відправлені на смерть в кампанії винищення.

"Щороку в цей день ми згадуємо життя всіх тих, хто загинув під час геноциду вірмен в Османську епоху, і знову зобов'язуємося запобігти повторенню подібних злочинів... Ми вшановуємо жертв Медс Егерн", - заявив Байден.

За його словами, американський народ шанує всіх вірмен, які загинули в результаті геноциду, що почався 106 років тому.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини.

Нагадаємо, про намір Байдена офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році повідомляло видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

У 2019 адміністрація 45 президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнавала геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році.

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