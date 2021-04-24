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YouTube заблокував "канали Медведчука" на вимогу державних органів

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 10:57
YouTube заблокував "канали Медведчука" на вимогу державних органів Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

YouTube вранці 24 квітня заблокував "канали Віктора Медведчука". Трансляції телеканалів більше не доступні.

Про це свідчать трансляції в YouTube.

При переході на сторінки ZIk, 112 і NewsOne повідомляється, що канали не доступні для перегляду на території Укріани.

Відзначається, що"контент заблокований в домені вашої країни на вимогу державних органів".YouTube заблокував &quot;канали Медведчука&quot; на вимогу державних органівYouTube заблокував &quot;канали Медведчука&quot; на вимогу державних органів

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Раніше повідомлялося, що Україна офіційно зверталася в Youtube, щоб заблокувати там пул так званих "телеканалів Медведчука".

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака - соратника Віктора Медведчука. В рамках цього рішення були заблоковані три телеканалу Козака - NewsOne, ZIK і "112 Україна".

Пізніше Зеленський ввів санкції безпосередньо проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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