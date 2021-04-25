З 1 травня газ подорожчає. "Нафтогаз" опублікував річний тариф

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" опублікувала свій річний тариф на газ . З урахуванням цінових пропозицій інших постачальників ціни на газ зростуть вже з травня 2021 року.

Ціна на газ до 30 квітня 2022 року складе 7,96 гривні за метр кубічний. Минулого місяця ціна газу була нижче. Вона становила 6,99 гривні за метр кубічний. У прес-службі "Нафтогаз України" пояснили підвищення ціни зростанням вартості блакитного палива на європейських ринках і низькими запасами в сховищах Європи.

"Основними факторами підвищення цін на газ в Україні є зростання ціни на природний газ в Європі - на травень вартість природного газу на європейських хабах досягла майже 9 грн / куб. м в еквіваленті. Зростання цін є наслідком декількох чинників: по-перше, підвищеного попиту на ресурс за низькою середньомісячної температури - нинішній квітень був в середньому на 3 градуси холодніше кліматичної норми; по-друге, низькими запасами газу (за станом на 22 квітня 2021 підземні сховища Європи заповнені лише на 29% в порівнянні з 2020 роком, це вдвічі менше) по-третє, зростання цін на емісію СО2 в Європі ", - йдеться в прес-релізі компанії.

Зазначимо, з 1 травня 2021 року всіх побутових споживачів автоматично переведуть на річний тарифний план. Укладати новий контракт треба тільки при переході до іншого постачальника. Тариф діятиме до 30 квітня 2022 року.

Це означає, що ціна на газ буде фіксованою, платити треба щомісяця за попередній до 25 числа. При цьому постачальникам заборонено протягом року підвищувати ціну на газ у річному тарифі.