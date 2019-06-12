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Росія не збиралася виконувати норми морського права у Керченській протоці, - Хомчак

Новини » Політика    12.06.2019 - 23:14
Росія не збиралася виконувати норми морського права у Керченській протоці, - Хомчак
Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Хомчак назвав дії РФ відкритою військовою агресією

Нещодавно призначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував події в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, коли російські силовики обстріляли і захопили три українських військових кораблі та екіпажі. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він розповів, що начальник Військово-морських сил України Ігорь Воронченко доповів, що це був не перший прохід наших військових кораблів, що він віддавав команди, які потрібні були: повертатися, коли їх не пускали, коли вони стояли, зробили заявку, що вони готові пройти під тим мостом, як це було в попередні рази.

"Провокація була з російського боку, вони ж навіть кари показували, як вони це робили. Тобто вони не збиралися просто виконувати норми морського права, гуманітарного права. У військових є свої закони. А так, як повелася Росія біля Керченської протоки - класифікація була нашого керівництва, що це відкрита військова агресія, і я з цим погоджуюся", - сказав Хомчак.

Хомчак анонсував, що ВМС України і надалі здійснюватимуть прохід військових кораблів через Керченську протоку, однак постараються уникнути повторення ситуації, яка виникла восени минулого року.

"Військові спроби - звичайно, ми повторювати так само, як воно було, не збираємося, але будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України буде домагатися зміни статусу Керченської протоки, щоб зробити її міжнародною.

РБК-Україна писало, що рішення Арбітражного трибуналу у місті Гаага (Нідерланди) у справі України проти РФ очікуються до кінця року

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