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Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити українських моряків

Новини » Політика    25.05.2019 - 13:53
Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити українських моряків
Ілюстративне фото (twitter.com dw.com)

Трибунал зобов'язав звільнити українських моряків

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Міжнародний трибунал, який засідає в Гамбурзі, в суботу, 25 травня 2019 оголосив рішення на вимогу України про звільнення українських моряків і військових кораблів.

Українську делегацію представляє заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Російська сторона відмовилася брати участь у засіданнях трибуналу.

Зеркаль заявила, що наказ Міжнародного трибуналу є чітким сигналом для РФ, що вона не може безкарно порушувати міжнародне право.

"Затримання трьох військових кораблів і 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі відповідно до Конвенції ООН з морського права і за загальним міжнародним правом", - повідомила Зеркаль.

Нагадаємо, що 10 травня, Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків та кораблів. Під час засідання заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила про захоплення РФ українських моряків в Керченській протоці і просила про звільнення моряків.

 

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