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НАТО закликає Росію звільнити українських моряків, - Столтенберг

Новини » Політика    25.01.2019 - 14:39
НАТО закликає Росію звільнити українських моряків, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Союзники НАТО дали зрозуміти, що не визнають і не визнають незаконну анексію Криму

На Раді Росія-НАТО союзники Північноатлантичного альянсу закликали РФ звільнити незаконно затриманих в Керченській протоці українських моряків. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.

Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема посилення напруженості в Азовському морі і навколо нього, а також ситуацію з безпекою на сході України. Союзники НАТО дали зрозуміти, що не визнають і не визнають незаконну анексію Криму.

Також сторони обговорили вихід США з Договору про РСМД. Союзники НАТО вважають, що російська ракетна система під назвою 9М729 порушує положення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Столтенберг зазначив, що прогресу в переговорах з Росією по цій угоді немає. Генсек додав, що договір про ракети має ключове значення для євроатлантичної безпеки зони.

"Але зараз договір під загрозою. І, на жаль, ми не побачили ніяких ознак прогресу", - сказав.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 25 січня проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї, в якому засудила відсутність прогресу в питанні звільнення незаконно утримуваних в українців Росії.

До цього Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову.

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