ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна виграла суд у Росії у справі проти заводу "Артема"

Новини » Політика     13.02.2020 - 19:23
Україна виграла суд у Росії у справі проти заводу "Артема"
Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

Росія вимагала від "Укроборонпрому" виплатити майже 55 млн гривень

Державний концерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти заводу "Артема". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника генерального директора "Укроборонпрому" Мустафи Найєма в Facebook.

За словами Найєма, російська компанія вимагала від українського оборонного заводу "Артема" виплатити у примусовому порядку та всупереч санкціям майже 55 млн гривень за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення.

"Для розуміння завод "Артема" один зі стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки та технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів", - пояснив він.

Україна виграла суд у Росії у справі проти заводу &quot;Артема&quot;

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що Україна готує нові міжнародні позови проти Російської Федерації. Наразі в України є п’ять позовів проти РФ і всі вони на стадії визначення належності. Міністр не розкрив деталей, стосовно чого готуються позови.

Також РБК-Україна писало, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вирішила подати оновлені позови проти Росії в Третейський суд Гааги. Компанія має намір зобов'язати Росію виплатити понад 7 млрд доларів компенсації за захоплення активів у анексованому Криму.

США ввели масштабні санкції проти Росії Справа Скрипалів може розслідуватися роками, - посол Великобританії в РФ
Новини України Російська ФедераціяУкроборонпромСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся