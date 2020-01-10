"Нафтогаз" подає нові позови проти Росії до суду Гааги

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" підвищує позовні вимоги за активи в Криму

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подає оновлені позови проти Росії в Третейський суд Гааги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка LIGA.net.

За його словами, компанія має намір зобов'язати Росію виплатити понад 7 млрд доларів компенсації за захоплення активів у анексованому Криму.

"Ми подаємо зараз оновлені позови проти Росії за втрату можливості використовувати наше майно в Криму. І там велика сума вимог - 5 млрд доларів без урахування відсотків. Але з відсотками це вже більше 7 млрд доларів", - зазначив Вітренко.

Він також додав, що розраховує на рішення суду наприкінці 2020 або в 2021 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мирова угода між Україною і російським "Газпромом" не передбачає повернення конфіскованих в Україні активів за рішенням Антимонопольного комітету.

У той же час на сьогодні не вирішилася ситуація з захопленими активами в Криму, вартість яких оцінювалася в 5,2 млрд доларів. У березні 2019 НАК отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії, трибунал визнав свою юрисдикцію у справі про втрачені активи.