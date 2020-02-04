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Україна готує нові міжнародні позови проти РФ, - Мін'юст

Новини » Політика     04.02.2020 - 00:45
Україна готує нові міжнародні позови проти РФ, - Мін'юст
Фото: Денис Малюська (прес-служба Мін'юсту)

Ще п'ять позовів уже є і перебувають на стадії визначення належності

Україна готує ще один-два міжнародних позови проти Російської Федерації. Як передає РБК-Україна, про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю виданню "Главком".

За його словами, в України зараз є п’ять позовів проти РФ і всі вони на стадії визначення належності - чи може суд їх розглядати.

"Тобто якщо суд визнає, що компетентний їх розглядати, тоді перейде до розгляду по суті. Це загальна практика... Міжнародні суди - це роки. Пришвидшити цей процес неможливо. Тому це триватиме роками. Але ж ми не відходимо назад. Зараз ми думаємо над обґрунтованістю і можливістю подання ще одного-двох позовів ближчим часом", - сказав він.

Міністр не розкрив деталей, стосовно чого готуються позови. Лише додав, що поки міністерство перебуває на етапі збирання доказів, обґрунтувань.

"Ми зараз також намагаємося отримати юридичну підтримку з-за кордону. Юридичний спір в суді - це завжди питання вірогідності. Вона може бути більшою, або меншою, але ніколи не йдеться про гарантії. Тому я зараз не можу сказати, що ми гарантовано ці суди виграємо. Їх подання було обґрунтованим, шанси достатньо високі, щоб спробувати.

Нагадаємо, у січні 2020 року стало відомо, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подає оновлені позови проти Росії в Третейський суд Гааги. Компанія має намір зобов'язати Росію виплатити понад 7 млрд доларів компенсації за захоплення активів у анексованому Криму.

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