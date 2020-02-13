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Украина выиграла суд у России в деле против завода "Артема"

Новости » Политика     13.02.2020 - 19:23
Украина выиграла суд у России в деле против завода "Артема"
Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

Россия требовала от "Укроборонпрома" выплатить почти 55 млн гривен

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" в деле против завода "Артема". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Мустафы Найема в Facebook.

По словам Найема, российская компания потребовала от украинского оборонного завода "Артема" выплатить в принудительном порядке и вопреки санкциям почти 55 млн гривен за контракты на изготовление товаров двойного назначения.

"Для понимания завод "Артема" один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов", - пояснил он.

Украина выиграла суд у России в деле против завода &quot;Артема&quot;

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что Украина готовит новые международные иски против Российской Федерации. Сейчас у Украины есть пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности. Министр не раскрыл деталей, относительно чего готовятся иски.

Также РБК-Украина писало, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" решила подать обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Компания намерена обязать Россию выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват активов в оккупированном Крыму.

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Новости Украины Российская ФедерацияУкроборонпромСуд
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