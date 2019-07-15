МЗС Росії підтвердив переговори з Україною щодо обміну моряків

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У МЗС РФ роздумують про обмін українських моряків

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін заявив, що питання про можливий обмін 24 військовополонених українських моряків обговорюється з українською стороною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Звичайно, обговорюється, думаємо над цим", - заявив він.

На запитання, чи варто в даному питанні чекати якого-небудь розвитку найближчим часом, Карасін відмовився коментувати.

Відзначимо, 25 листопада минулого року РФ захопила в Керченській протоці катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. РФ захопила 24 українських моряків, яких ООН визнала військовополоненими. У свою чергу, МЗС України висловив рішучий протест Російської Федерації з-за продовження утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, захоплених у полон Росією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили звільнення українських моряків, а також повернення інших українських громадян, які утримують на території Російської Федерації.

Крім того, слідче управління ФСБ Російської Федерації пред'явило звинувачення в остаточній редакції 24 всім військовополоненим українським морякам. Очікується, що 17 липня наслідок звернеться в Лефортовський районний суд міста Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених українських моряків.