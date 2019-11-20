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Прибуття повернених Росією кораблів очікується сьогодні ввечері

Новини » Політика     20.11.2019 - 15:44
Прибуття повернених Росією кораблів очікується сьогодні ввечері
Фото: українські кораблі (mil.in.ua)

Кораблі наближаються до Очакова

Українські буксири "Гайдамака", "Сапфір" і "Титан", які забрали з окупованого Криму захоплені ФСБ військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", наближаються до порту Очакова (Миколаївська область). Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на дані на сайті Marine Traffic.​

Крім того, зазначається, що джерела "Крим.Реалії" повідомляють, що прибуття кораблів очікується сьогодні ввечері.

Фото: скріншоти

РБК-Україна писало, що передані Росією кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" пройдуть ретельну перевірку і експертизу.

Раніше командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що повернуті Росією кораблі підходять до територіальних вод України, своїм ходом не йдуть, "росіяни їх угробили". Воронченко зазначив, що кораблі підійдуть приблизно через 16 годин (вночі 21 листопада).

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що передача захоплених українських кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН.

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