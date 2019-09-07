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Звільненим морякам вручили нагороди і підвищили у званні

Новини » Політика    07.09.2019 - 17:26
Звільненим морякам вручили нагороди і підвищили у званні
Фото: українські моряки в "Борисполі" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Моряки отримали нагороди по прибуттю в аеропорт "Бориспіль"

Українським морякам, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, вручили нагороди і підвищили у званнях. Про це повідомляє пресс-служба військово-морських сил України.

Повідомляється, що нагороди та військові звання звільненим морякам вручив командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко в аеропорту "Бориспіль".

"Сьогодні, в аеропорту Бориспіль українських військових моряків з полону зустрічали традиційним українським короваєм з сіллю, і нагородами. Командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко вручив нашим військовим нагороди та чергові військові звання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 7 вересня відбувся обмін у форматі "35 на 35" між Україною і Російською Федерацією.

Також РБК-Україна повідомляв, що 18 вересня в Мінську контактна група може обговорити можливий обмін полоненими між Україною і бойовиками на Донбасі. Зокрема, повідомляється, що під час зустрічі контактної групи в Мінську можуть прийняти рішення про обмін у форматі "200 на 70". Також буде обговорюватися питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення в Петровському і Золотом.

Обмін в форматі "200 на 70" між Україною і ОРДЛО винесуть на обговорення в Мінську Волкер сподівається на подальший обмін полоненими між Україною і РФ
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