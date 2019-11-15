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Росія поверне захоплені українські кораблі до нормандської зустрічі

Новини » Політика     15.11.2019 - 19:19
Росія поверне захоплені українські кораблі до нормандської зустрічі
Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

Київ та Москва обговорюють дату та місце передачі кораблів

Російська Федерація поверне Україні захоплені в Керченській протоці військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляють в росЗМІ, сторони вже обговорюють дату та місце передачі захоплених українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Переговори між Києвом та Москвою перебувають на фінальному етапі.

Зазначається, що передача захоплених кораблів відбудеться у морі. Кораблі зі штатним озброєнням, але без боєприпасів будуть відбуксовані російськими буксирами в домовлену сторонами точку, де їх зустрінуть буксири України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вимагають, щоб Росія негайно повернула Україні захоплені в Керченській протоці військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". США закликали Москву виконати рішення Міжнародного трибуналу.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що Київ направив Росії ноту з вимогою віддати захоплені в Керченській протоці українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". У зовнішньополітичному відомстві хочуть дізнатися дату та час, коли можна забрати захоплені судна.

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