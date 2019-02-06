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Україна вимагає від Москви передати Януковича для відбування покарання

Новини » Політика    06.02.2019 - 15:54
Україна вимагає від Москви передати Януковича для відбування покарання
Фото: Віктор Янукович (ТАСС)

В січні завершився суд у справі про державну зраду Януковича

Україна вимагає від Російської Федерації (РФ) передати екс-президента Віктора Януковича для відбування покарання. Про це заявила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Геращенко.

Вона зазначила, що Україна готова "негайно передати РФ всіх засуджених росіян-терористів, яких РФ і Путін не визнають і про яких забули".

"Від Путіна вимагаємо негайного звільнення заручників,політв‘язнів і військовополонених", - написала вона.

Також Геращенко заявила, що "Україна вимагає від Москви передати Януковича Україні для відбування покарання за злочини - зраду Батьківщини".

Україна вимагає від Москви передати Януковича для відбування покаранняНагадаємо, в січні завершився суд у справі про державну зраду. За його підсумками Януковича визнали винним у зраді та веденні агресивної війни, а також засудили до 13 років в'язниці. Рішення набуде чинності після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів.

Його адвокати назвали винесений вирок політичним переслідуванням. Також вказувалося, що чинна українська влада погрожувала захисту Януковича, а суд з самого початку діяв в умовах тиску з боку влади. Додамо також, прокуратура розслідує справу про можливий замах на Януковича.

Сам Янукович сьогодні в ході прес-конференції заявив, що вирок Оболонського районного суду Києва "не має нічого спільного з законом". 

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