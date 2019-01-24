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Захист Януковича вважає винесений йому вирок політичним переслідуванням

Новини » Політика    24.01.2019 - 17:28
Захист Януковича вважає винесений йому вирок політичним переслідуванням
Фото: захист Януковича (Владислав Красінський/РБК-Україна)

За словами адвоката, суд не дав слова більшості свідків сторони захисту

Захист екс-президента Віктора Януковича у справі про державну зраду вважає винесений йому вирок політичним переслідуванням. Про це після завершення процесу заявив адвокат Олександр Горошинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що суд з початку діяв в умовах тиску з боку влади.

"Склад суду і прізвища суддів ми почули з уст генерального прокурора ще задовго до того, як відбулося визначення підслідності цієї справи", - додав захисник.

Адвокат заявив, що суд не дав слова більшості свідків сторони захисту.

"Судити людину, яка перебуває за межами країни, не забезпечивши її участь у судовому засіданні - це порушення", - вважає Горошинський.

Також він додав, що чинна влада начебто погрожує адвокатам Януковича.

"Вони сказали, що після завершення процесу розберуться і з адвокатами. Це пряма цитата", - підкреслив захисник.

Нагадаємо, Оболонський райсуд Києва 24 січня визнав Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Як писало РБК-Україна раніше, Януковича визнали винним у тому, що він звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська в Україну.

Додамо також, прокуратура розслідує справу про можливий замах на Януковича.

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