Суд засудив Януковича до 13 років в'язниці

Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Суд визнав Януковича винним у державній зраді

Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що термін обчислюється з моменту затримання. Рішення вступає в силу після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів. Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.

"Суд постановив Януковича визнати винним у скоєнні злочинів і призначити покарання за сукупністю злочинів. Визначити Януковичу остаточне покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Виправдати за ч. 5 ст 27. Термін рахувати з моменту затримання. Стягнути на користь держави з Януковича за процесуальні витрати гроші в сумі 98 тис. гривень", - сказав суддя Владислав Дев'ятко.

Також суд виправдав Януковича за ст. 110 - "Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій".

Нагадаємо, Віктора Януковича визнали винним в тому, що він звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська в Україну.