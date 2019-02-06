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Янукович прокоментував вирок українського суду

Новини » Політика    06.02.2019 - 13:50
Янукович прокоментував вирок українського суду
Фото: Віктор Янукович (ТАСС)

Янукович заявив, що вирок "не має нічого спільного з законом"

Колишній президент України Віктор Янукович вважає, що вирок Оболонського районного суду Києва "не має нічого спільного з законом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції в Москві.

Янукович зазначив, що вирок був написаний "під диктовку влади". Він також назвав безпрецедентним тиск на суд.

"Вирок не має абсолютно нічого спільного з законом. Суцільні порушення КПК і все побудовано на брехні та ненависті", - заявив він.

Нагадаємо, в січні завершився суд у справі про державну зраду. За його підсумками Януковича визнали винним у зраді та веденні агресивної війни, а також засудили до 13 років в'язниці. Рішення набуде чинності після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів.

Його адвокати назвали винесений вирок політичним переслідуванням. Також вказувалося, що чинна українська влада погрожувала захисту Януковича, а суд з самого початку діяв в умовах тиску з боку влади. Додамо також, прокуратура розслідує справу про можливий замах на Януковича.

 

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