Україна відзначила День незалежності, а Лукашенко привів війська у повну бойову готовність: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

В Білорусі тривають масові демонстрації, Каліфорнію охопили лісові пожежі, Україна відзначила 29-ту річницю незалежності. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 22- 24 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Ситуація в Білорусі: подробиці

В Білорусі продовжуються масові демонстрації під назвою "Марш нової Білорусі". На вулиці виходять тисячі людей.

Лукашенко привів війська у повну бойову готовність через "напругу" на зовнішньому кордоні.

У Білорусі правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

В Партизанському районі Мінська знайшли мертвим ще одного демонстранта, який раніше вважався зниклим безвісти.

Міністерство оборони Білорусії повідомило про "спробу порушення повітряного простору" нібито з боку Литви. У відомстві заявляють, був запущений зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою. Литва у відповідь звинуватила у порушенні повітряного простору Білорусь.

У Мінську відповіли на пропозицію Зеленського провести нові вибори.

Telegram-канал "Пул Першого" опублікував відео того, як Лукашенко прилетів у Палац Незалежності. На ньому видно, що Лукашенко виходить з вертольота з автоматом в темній формі і броньованому жилеті.

Тимошенко захворіла на коронавірус

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Захворіли також і інші члени сім'ї Тимошенко.

Про це РБК-Україна стало відомо з достовірних джерел.

Зокрема, разом з Тимошенко на коронавірус захворіли й інші члени сім'ї - дочка Євгенія Тимошенко та її чоловік Артур Чечоткін.

У гуртожитку навчального центру "Десна" стався вибух

У понеділок, 24 серпня, в одному з гуртожитків навчального центру "Десна" у Чернігівській області стався вибух. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув.

У навчальному центрі заявили, що вибух стався через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки військовослужбовців.

Від вибуху постраждали ще двоє військовослужбовців та цивільна дівчина, яка була в гостях. Постраждала дівчина перебуває у важкому стані.

Німецькі лікарі заявили про отруєння Навального

Російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи "холінестерази". Такі результати представили німецькі лікарі за результатами діагностики.

Про це повідомили в берлінській клініці "Шаріте", де проходить лікування Навальний.

Як зазначили в клініці, наявність "холінестерази" було підтверджено кількома оцінками, однак, щоб точно визначити конкрентное речовина медики проведуть додатково ще одні аналізи.

Лідер Північної Кореї, можливо, впав у кому, - NYP

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин, можливо, впав у кому, але досі живий. Саме тому сестрі північнокорейського диктатора Кім Е Чжон було делеговано частину повноважень.

Про це повідомляє американське видання New York Post з посиланням на колишнього посадовця Південної Кореї Чан Со Міна.

Колишній помічник померлого південнокорейського президента стверджує, що Кім Чен Ин серйозно захворів, тому дуже рідко проводить публічні виступи цього року.

Каліфорнію охопили лісові пожежі. Влада просить допомоги у Канади та Австралії

В американському штаті Каліфорнія спалахнули сотні лісових пожеж. За підрахунками, охоплена вогнем територія перевищує розміри штату Род-Айленд.

Шокуючі знімки масштабних пожеж у Каліфорнії, які були зроблені з Міжнародної космічної станції, з'явилися в мережі.

Зеленський дав нове інтерв'ю: основні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю українському телеканалу, в якому, зокрема, розповів про ситуацію на Донбасі, переговори в рамках Тристоронньої контактної групи і нормандському форматі. Основні заяви президента - в матеріалі РБК-Україна.

Україна відзначила 29-ту річницю незалежності: всі подробиці

Пандемія коронавірусу внесла корективи в традиційну програму Дня незалежності. 24 серпня головні урочистості проводились не на Майдані, а на Софійській і Михайлівській площах. Однак в центрі Києва відбувся Марш захисників України, в якому взяли участь близько 50 тисяч людей. По завершенню ходи люди на Майдані виконали гімн України.

Детально про святкування Дня незалежності 2020 - на РБК-Україна.

"Баварія" вшосте виграла Лігу чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" мінімально переграла французький "Парі Сен-Жермен" і стала переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20. Зустріч відбулася в Лісабоні на стадіоні "Да Луш" і завершилася з рахунком 1:0.

У першому таймі команди м'ячів не забили, зате показали красивий футбол, створивши безліч моментів. Єдиний гол в матчі на 59 хвилині забив своєму колишньому клубу Кінгслі Коман, якому асистував Йозуа Кіммі. Таким чином, "Баварія" вшосте у своїй історії виграла Лігу чемпіонів.