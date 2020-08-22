Лукашенко привів війська у повну бойову готовність через "напругу" на зовнішньому кордоні

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

За його словами, це найсерйозніше рішення за чверть століття

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів у Гродно нараду з керівництвом силового блоку. Там він заявив, що владі довелося приймати серйозне рішення, приводячи основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.

Про це повідомляє TUT.by.

"Вперше за чверть століття довелося приймати серйозне рішення, приводячи основні частини Збройних Сил у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок", - заявив Лукашенко.

За його словами, до внутрішньої ситуації в Білорусі "додався зовнішній фактор". Зокрема, як заявив глава держави, це "ворушіння" військ НАТО.

"Навіть не сказав би, що всередині країни. Насамперед це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Однак, що мене найбільше турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі та Литви", - сказав Лукашенко.

На його думку, мета його опонентів - "відвернути від внутрішньої ситуації та напружити на зовнішньому кордоні". Лукашенко також заявив про небезпеку з боку НАТО і доручив захистити Гродно.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не нарощує сили на кордонах з Білоруссю і закликав Мінськ продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав.

Як писало РБК-Украина, раніше Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно, оскільки його хвилює ситуація, яка розгортається на території сусідніх країн - Польщі та Литві.