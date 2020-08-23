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У Білорусі демонстранти вийшли на новий масовий мітинг

Білорусь, Неділя 23 серпня 2020 14:15
У Білорусі демонстранти вийшли на новий масовий мітинг
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

Серед іншого, протестуючі вимагають відставки Олександра Лукашенка

У неділю, 23 серпня, у містах Білорусі знову почалися масові демонстрації під назвою "Марш нової Білорусі". На вулиці вийшли тисячі людей, які мають ряд вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, в Мінську акція протесту почалася на Площі Незалежності близько 14:00. На вулицях зараз тисячі людей.

Вимоги в опозиційно налаштованих сил такі ж, як і в минулі вихідні:

  • Негайна свобода всім затриманим та політв'язням;
  • Відставка президента Олександра Лукашенка;
  • Правосуддя над винними у вбивствах і тортурах.

Зазначимо, міністерство внутрішніх справ Білорусі також готується до акцій, які громадяни країни мають намір провести: міліція називає ці заходи "несанкціонованими" і попереджає про відповідальність.

Нагадаємо, раніше в продовження протестів у Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк з 17 серпня: страйк триватиме до виконання вимог протестувальників.

Також РБК-Україна писало, що 16 серпня на протести в центрі Мінська зібралися близько 100 тисяч людей.

Зазначимо, що після виборів глави держави 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести.

Силовики використовували світлошумові гранати, сльозогінний газ, водомети та вогнепальну зброю. Понад 7 тисяч людей затримали, з них 600 подали заяви про насильство з боку міліції.

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