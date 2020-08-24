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У Білорусі затримали членів президії Координаційної ради

Мінськ, Понеділок 24 серпня 2020 11:42
У Білорусі затримали членів президії Координаційної ради
Фото: співробітники Омону відводять Ольгу Ковалькову (facebook.com/KavalkovaVolya)
Автор: Игорь Литвиненко

Затримані Ковалькова Ольга і Сергій Дылевский

У Білорусі правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Про це йдеться на сторінці Ольги Ковальковой в Facebook.

Повідомляється, що члени президії ради були затримані біля прохідної Мінського тракторного заводу.

"Вони приїхали поговорити перед прохідною з страйкуючими робітниками і заступником генерального директора по ідеології. Співробітники ОМОН звинуватили їх в організації несанкціонованого масового заходу і відвезли автозаком", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше проти Координаційної ради опозиційних сил генеральна прокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу за статтею про захоплення влади.

Також РБК-Україна писало, що у Координаційній раді запропонували провести референдум по конституції у Білорусі.

До цього президент Олександр Лукашенко повідомив, що нові вибори президента можуть відбутися після внесення змін у Конституцію.

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