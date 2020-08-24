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У гуртожитку навчального центру "Десна" стався вибух

Остер, Понеділок 24 серпня 2020 20:28
У гуртожитку навчального центру "Десна" стався вибух
Фото: вибух у навчальному центрі "Десна" (facebook.com/desnaukr)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті вибуху загинув військовий

У понеділок, 24 серпня, в одному з гуртожитків навчального центру "Десна" у Чернігівській області стався вибух. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє прес-служба навчального центру у Facebook.

У навчальному центрі заявили, що вибух стався через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки військовослужбовців.

Від вибуху постраждали ще двоє військовослужбовців та цивільна дівчина, яка була в гостях. Постраждала дівчина перебуває у важкому стані.

"На даний час на місці події працює керівництво навчального центру, командування Сухопутних військ, відповідні посадові особи та слідча група Національної поліції", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік кинув гранату у знайомий, з якими посварився; в результаті вибуху гранати постраждали декілька людей.

Крім того, вибух гранати забрав життя мешканця Маріуполя; у будинку загиблого виявили боєприпаси та порох.

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