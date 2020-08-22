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Каліфорнію охопили лісові пожежі. Влада просить допомоги у Канади та Австралії

Каліфорнія, Субота 22 серпня 2020 20:30
Каліфорнію охопили лісові пожежі. Влада просить допомоги у Канади та Австралії
Фото: пожежа у Каліфорнії (twitter.com/ajplus)
Автор: РБК-Україна

Пожежа забрала життя щонайменше 6 людей

Минулого тижня в американському штаті Каліфорнія спалахнули сотні лісових пожеж. Однак цієї п'ятниці пожежа збільшилася у понад двічі, ставши однією з найбільших в історії штату.

Про це пише американське агентство Reuters.

Станом на сьогодні в результаті пожежі загинули 6 людей та постраждали 43 пожежників та мирних жителів. Вогонь вже знищив понад 500 будинків та інших будівель у штаті. Понад 175 тисяч жителів штату були вимушені залишити свої будинки.

Охоплена вогнем територія перевищує розміри штату Род-Айленд. Зараз вогонь наблизився до Санта-Крузу, міста з населенням близько 65 тисяч осіб. Жителям міста дали наказ готуватися до евакуації.

За словами губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсона, місцеві бригади гасять понад півтисячі пожеж на території штату, але цього недостатньо, тому він звернувся за допомогою до Канади та Австралії.

Фото: пожежі у Каліфорнії

Через пожежі утворилася сильна задимленість, яка погіршує якість повітря в радіусі сотень миль навколо пожеж. Небезпеку для здоров'я значно посилює пандемія коронавірусу, особливо для людей похилого віку та тих, хто страждає хворобами дихання.

Нагадаємо, раніше було відомо лише про 4 загиблих в результаті пожеж у Каліфорнії; перші жертви було зафіксовано в округах Напа та Солано.

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