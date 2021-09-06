Голова МВС назвав головну версію смерті мера Кривого Рогу і заявив про зловживання у місті
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав попередню версію смерті мера Кривого Рогу - самогубство. Аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".
За його словами, тиск на слідство на сьогодні не чиниться, а інформацію щодо причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.
"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і було виявлено серйозні зловживання", - розповів Монастирський.
Він вважає, що це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи.
"У цьому разі - мер", - зазначив він.