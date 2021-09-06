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Голова МВС назвав головну версію смерті мера Кривого Рогу і заявив про зловживання у місті

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 11:59
Голова МВС назвав головну версію смерті мера Кривого Рогу і заявив про зловживання у місті Фото: мер Кривого Рогу Костянтин Павлов (zagittya.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав попередню версію смерті мера Кривого Рогу - самогубство. Аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

За його словами, тиск на слідство на сьогодні не чиниться, а інформацію щодо причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і було виявлено серйозні зловживання", - розповів Монастирський.

Він вважає, що це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи.

"У цьому разі - мер", - зазначив він.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу знайшли мертвим.

Зазначимо, Юрій Вілкул буде тимчасово виконувати обов'язки міського голови Кривого Рогу.

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Міністерство внутрішніх справ України Кривий Ріг
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