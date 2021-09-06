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Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

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Понеділок 06 вересня 2021 17:33
Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо Фото: Жан-Поль Бельмондо (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 6 вересня, помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Він помер на 89-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними видання, про смерть Бельмондо повідомив його адвокат. Подробиці не наводяться.

Бельмондо дебютував в кіно ще в 1957 році. Двічі номінувався на премію BAFTA як кращий іноземний актор, в 1989 році був удостоєний премії "Сезар". У 2011 році йому вручили почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а в 2016 році отримав премію "Золотий лев" за внесок у світовий кінематограф.

Найбільш відомий своїми ролями у фільмах "Професіонал", "Чочара", "Чудовий", "Знедолені", "Борсаліно" та ін.

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