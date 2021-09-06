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Україна може перейти в жовту зону вже з 13 вересня: МОЗ направило подання Кабміну

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 12:57
Україна може перейти в жовту зону вже з 13 вересня: МОЗ направило подання Кабміну Фото: голова МОЗ Віктор Лішко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ подав подання Кабміну щодо переведення України в "жовту" зону карантину. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова головаи МОЗ Віктора Ляшка в ефірі "Україна 24".

За його словами, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну з "зеленої" в "жовту" зону.

"МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Більше від усього, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузин анонсував введення найближчим часом "жовтої" зони карантину в країні.

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Україна може перейти в жовту зону вже з 13 вересня: МОЗ направило подання Кабміну
Україна може перейти в жовту зону вже з 13 вересня: МОЗ направило подання Кабміну
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