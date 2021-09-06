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Окупанти відправили в СІЗО затриманого в Криму заступника глави Меджлісу

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Симферополь, Понеділок 06 вересня 2021 19:33
Окупанти відправили в СІЗО затриманого в Криму заступника глави Меджлісу Фото: заступник глави Меджлісу Наріман Джелялов на засіданні "суду" (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Київський районний суд" в окупованому Сімферополі заарештував на два місяці заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова. Російська влада звинувачує його в організації "диверсії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Кримська солідарність".

Джелялов перебуватиме в СІЗО до 4 листопада. На суді обвинувач заявив, що заступник голови Меджлісу підозрюється в "тяжкому злочині" і може сховатися від "правосуддя".

Захист відкинув ці доводи і просив обрати Джелялову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак "суд" відхилив доводи адвокатів і підтримав позицію прокурора.

На "суді" заступник голови Меджлісу заявив, що звинувачення в організації "диверсії" не доведені, а основний мотив його затримання і арешту - ізоляція від суспільства.

Нагадавши, заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримали 3-4 вересня. Їх підозрюють у "диверсії". Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

Відзначити, Офіс генпрокурора взяв на контроль ситуацію із затриманням Нарімана Джелялова. Слідство отримало інформацію, що окупанти його катували.

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