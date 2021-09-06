Білоруських опозиціонерів Колеснікову і Знака засудили до 11 і 10 років в'язниці
Фото: Максим Знак і Марія Колесникова (колаж РБК-Україна)
Мінський обласний суд виніс вирок членам координаційної ради опозиції Марії Колесникової і Максиму Знаку. Вони отримали 11 і 10 років в'язниці відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Вясна".
Так, суд визнав їх винними у закритому режимі за трьома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 361 (заклики до дій проти національної безпеки),
- ч. 1 ст. 357 (змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом),
- ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування та керівництво ним).
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