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Білоруських опозиціонерів Колеснікову і Знака засудили до 11 і 10 років в'язниці

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Мінськ, Понеділок 06 вересня 2021 12:21
Білоруських опозиціонерів Колеснікову і Знака засудили до 11 і 10 років в'язниці Фото: Максим Знак і Марія Колесникова (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Мінський обласний суд виніс вирок членам координаційної ради опозиції Марії Колесникової і Максиму Знаку. Вони отримали 11 і 10 років в'язниці відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Вясна".

Так, суд визнав їх винними у закритому режимі за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 361 (заклики до дій проти національної безпеки),
  • ч. 1 ст. 357 (змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом),
  • ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування та керівництво ним).

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