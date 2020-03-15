Україна і світ борються з коронавірусом: що відомо на 15 березня

В Україні перевіряють нові випадки підозри на коронавірус
Для запобігання поширення коронавіруса ряд держав припиняють пассажирське залізничне сполучення з Україною та іншими країнами, а також закривають свої кордони для іноземців. Крім того, фіксуються нові випадки зараження COVID-19. Всі подробиці про те, що відбувається в Україні і світі 15 березня - в матеріалі РБК-Україна.
Норвегія буде висилати іноземців без дозволу на проживання
Уряд Норвегії прийняв рішення висилати з країни всіх іноземців, які не мають дозволу на проживання. Такі заходи вживаються "з міркувань суспільної безпеки".
Міністерство рекомендує обмежити роботу закладів харчування
У зв'язку із загрозою поширення коронавіруса Моз рекомендує обмежити в Україні роботу закладів громадського харчування. Глава відомства Ілля Ємець заявив про те, що потрібно діяти на випередження.
"Досвід зарубіжних країн показує, що закриття закладів громадського харчування - дієвий захід у боротьбі з коронавірусом", - заявив він.
Зупинка міжнародного залізничного сполучення
В ніч з 16 на 17 березня Україна призупиняє міжнародне пассажирське залізничне сполучення. Обмеження діятимуть до кінця карантину або ж до відповідного розпорядження Кабміну. Глава Мінінфраструктури уточнив, що мова йде про пасажирські поїзди. Вантажоперевезення, за його словами, тривають у штатному режимі.
Крім того, ж/д сполучення з Україною і Молдовою припиняють Росія і Білорусь. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Авіасполучення
З 17 березня Австрія припиняє авіасполучення з Україною, Нідерландами, Британією і Росією і забороняє в'їзд громадянам цих країн в рамках заходів по боротьбі з коронавірусом.
Нові підозри на коронавірус в Україні
Як повідомили в Моз, в Україні перевіряють нові повідомлення про підозру зараження коронавірусом. Випадки з підозрою були зафіксовані в:
Нові випадки зараження в світі
Перші випадки зараження коронавірусом були підтверджені в Узбекистані, Республіці Конго та Центральній Африканській Республіці.
У США кількість заражених досягла 2726 осіб, а 51 чоловік помер через COVID-19. Американський президент Дональд Трамп пройшов тест на коронавірус, результат виявився негативним.
Крім того, коронавірус діагностовано у дружини прем'єр-міністра Іспанії Бегонії Гомес. Пара зараз знаходиться в резиденції і дотримується превентивних заходів.
Українські туристи в Єгипті та Хорватії
У Єгипетських курортах Шарм-ель-Шейху і Хургаді через спалах коронавіруса українських туристів помістили на карантин. Вони відпочивали в готелі Reef Oasis Beach Resort і Sentido Reef Oasis Senses Resort. Якщо у них не виявлять COVID-19, то українці зможуть повернутися додому.
У той же час, з Хорватії евакуювали три групи українських туристів. Одна з них - діти, які брали участь у міжнародних змаганнях.