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Україна і світ борються з коронавірусом: що відомо на 15 березня

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 14:40
Україна і світ борються з коронавірусом: що відомо на 15 березня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні перевіряють нові випадки підозри на коронавірус

Для запобігання поширення коронавіруса ряд держав припиняють пассажирське залізничне сполучення з Україною та іншими країнами, а також закривають свої кордони для іноземців. Крім того, фіксуються нові випадки зараження COVID-19. Всі подробиці про те, що відбувається в Україні і світі 15 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Норвегія буде висилати іноземців без дозволу на проживання

Уряд Норвегії прийняв рішення висилати з країни всіх іноземців, які не мають дозволу на проживання. Такі заходи вживаються "з міркувань суспільної безпеки".

Міністерство рекомендує обмежити роботу закладів харчування

У зв'язку із загрозою поширення коронавіруса Моз рекомендує обмежити в Україні роботу закладів громадського харчування. Глава відомства Ілля Ємець заявив про те, що потрібно діяти на випередження.

"Досвід зарубіжних країн показує, що закриття закладів громадського харчування - дієвий захід у боротьбі з коронавірусом", - заявив він.

Зупинка міжнародного залізничного сполучення

В ніч з 16 на 17 березня Україна призупиняє міжнародне пассажирське залізничне сполучення. Обмеження діятимуть до кінця карантину або ж до відповідного розпорядження Кабміну. Глава Мінінфраструктури уточнив, що мова йде про пасажирські поїзди. Вантажоперевезення, за його словами, тривають у штатному режимі.

Крім того, ж/д сполучення з Україною і Молдовою припиняють Росія і Білорусь. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Авіасполучення

З 17 березня Австрія припиняє авіасполучення з Україною, Нідерландами, Британією і Росією і забороняє в'їзд громадянам цих країн в рамках заходів по боротьбі з коронавірусом.

Нові підозри на коронавірус в Україні

Як повідомили в Моз, в Україні перевіряють нові повідомлення про підозру зараження коронавірусом. Випадки з підозрою були зафіксовані в:

  • Чернівецької області (8 підозр),
  • Рівненської області (3 підозри),
  • Донецька область (2 підозри),
  • Черкаської області (1 підозра),
  • Волинської області (1 підозра),
  • Київської області (1 підозра)
  • Тернопільській області (1 підозра).

Нові випадки зараження в світі

Перші випадки зараження коронавірусом були підтверджені в Узбекистані, Республіці Конго та Центральній Африканській Республіці.

У США кількість заражених досягла 2726 осіб, а 51 чоловік помер через COVID-19. Американський президент Дональд Трамп пройшов тест на коронавірус, результат виявився негативним.

Крім того, коронавірус діагностовано у дружини прем'єр-міністра Іспанії Бегонії Гомес. Пара зараз знаходиться в резиденції і дотримується превентивних заходів.

Українські туристи в Єгипті та Хорватії

У Єгипетських курортах Шарм-ель-Шейху і Хургаді через спалах коронавіруса українських туристів помістили на карантин. Вони відпочивали в готелі Reef Oasis Beach Resort і Sentido Reef Oasis Senses Resort. Якщо у них не виявлять COVID-19, то українці зможуть повернутися додому.

У той же час, з Хорватії евакуювали три групи українських туристів. Одна з них - діти, які брали участь у міжнародних змаганнях.

УЗ припиняє міжнародні пасажирські перевезення РФ та Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною
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