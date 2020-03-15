Україна і світ борються з коронавірусом: що відомо на 15 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні перевіряють нові випадки підозри на коронавірус

Для запобігання поширення коронавіруса ряд держав припиняють пассажирське залізничне сполучення з Україною та іншими країнами, а також закривають свої кордони для іноземців. Крім того, фіксуються нові випадки зараження COVID-19. Всі подробиці про те, що відбувається в Україні і світі 15 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Норвегія буде висилати іноземців без дозволу на проживання

Уряд Норвегії прийняв рішення висилати з країни всіх іноземців, які не мають дозволу на проживання. Такі заходи вживаються "з міркувань суспільної безпеки".

Міністерство рекомендує обмежити роботу закладів харчування

У зв'язку із загрозою поширення коронавіруса Моз рекомендує обмежити в Україні роботу закладів громадського харчування. Глава відомства Ілля Ємець заявив про те, що потрібно діяти на випередження.

"Досвід зарубіжних країн показує, що закриття закладів громадського харчування - дієвий захід у боротьбі з коронавірусом", - заявив він.

Зупинка міжнародного залізничного сполучення

В ніч з 16 на 17 березня Україна призупиняє міжнародне пассажирське залізничне сполучення. Обмеження діятимуть до кінця карантину або ж до відповідного розпорядження Кабміну. Глава Мінінфраструктури уточнив, що мова йде про пасажирські поїзди. Вантажоперевезення, за його словами, тривають у штатному режимі.

Крім того, ж/д сполучення з Україною і Молдовою припиняють Росія і Білорусь. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Авіасполучення

З 17 березня Австрія припиняє авіасполучення з Україною, Нідерландами, Британією і Росією і забороняє в'їзд громадянам цих країн в рамках заходів по боротьбі з коронавірусом.

Нові підозри на коронавірус в Україні

Як повідомили в Моз, в Україні перевіряють нові повідомлення про підозру зараження коронавірусом. Випадки з підозрою були зафіксовані в:

Чернівецької області (8 підозр),

Рівненської області (3 підозри),

Донецька область (2 підозри),

Черкаської області (1 підозра),

Волинської області (1 підозра),

Київської області (1 підозра)

Тернопільській області (1 підозра).

Нові випадки зараження в світі

Перші випадки зараження коронавірусом були підтверджені в Узбекистані, Республіці Конго та Центральній Африканській Республіці.

У США кількість заражених досягла 2726 осіб, а 51 чоловік помер через COVID-19. Американський президент Дональд Трамп пройшов тест на коронавірус, результат виявився негативним.

Крім того, коронавірус діагностовано у дружини прем'єр-міністра Іспанії Бегонії Гомес. Пара зараз знаходиться в резиденції і дотримується превентивних заходів.

Українські туристи в Єгипті та Хорватії

У Єгипетських курортах Шарм-ель-Шейху і Хургаді через спалах коронавіруса українських туристів помістили на карантин. Вони відпочивали в готелі Reef Oasis Beach Resort і Sentido Reef Oasis Senses Resort. Якщо у них не виявлять COVID-19, то українці зможуть повернутися додому.

У той же час, з Хорватії евакуювали три групи українських туристів. Одна з них - діти, які брали участь у міжнародних змаганнях.