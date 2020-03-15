В Україні можуть обмежити роботу закладів харчування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ рекомендує ввести обмеження для закладів харчування

В Україні розглядають можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

Так, під час обговорення законопроєкту "Про протидію коронавірусу", міністр охорони здоров'я Ілля Ємець запропонував обмежити роботу закладів громадського харчування.

"Досвід іноземних країн показує, що закриття закладів громадського харчування - дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам треба діяти на випередження, чітко та рішуче", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українських громадян утриматися від поїздок між містами країни для уникнення можливості поширення коронавірусу. При цьому в Україні продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів і тритижневий карантин.

Як писало РБК-Україна, з 12 березня в Україні було введено тритижневий карантин. З опівночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня буде скасовано авіасполучення та пасажирські перевезення.