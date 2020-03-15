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У Єгипті українських туристів відправили на карантин

Новини » Надзвичайні події     15.03.2020 - 10:28
У Єгипті українських туристів відправили на карантин
Фото: карантин в єгипетському готелі (facebook.com / sergonaumovich)

У готелях був виявлений коронавірус

У Єгипті через спалах коронавірусу помістили в карантин українських туристів, які відпочивали на курортах Шарм-ель-Шейх та Хургада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства інфраструктури в Facebook.

За даними міністерства, у карантин відправили українців, які відпочивали у готелях Reef Oasis Beach Resort та Sentido Reef Oasis Senses Resort.

"Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому", - пояснили в МІУ.

У відомстві просять відпочивальників зберігати спокій та бути на зв'язку з турагентами та представниками МЗС для отримання актуальної інформації щодо зворотних рейсів.

У Єгипті українських туристів відправили на карантин

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 12 березня в Україні введено тритижневий карантин. Також Україна з 16 березня закриє кордон для іноземців. При цьому всі українці, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. У суботу, 14 березня, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про закриття кордону.

Крім того, з 17 березня на два тижні буде закритий пропуск через кордон для регулярного пасажирського сполучення. МЗС рекомендувало українцям за кордоном зареєструвати в онлайн-системі "Друг", яка допоможе під час формування списків на евакуацію.

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