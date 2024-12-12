За сутки потери россиян на фронте составили 1390 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки с 11 на 12 декабря, российская армия потеряла на фронте 1390 солдат, 5 артиллерийских систем и 54 единицы автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 758 730 (+1390) человек ликвидировано;
- танков - 9532 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 19 644 (+28) ед;
- артиллерийских систем - 21 072 (+5) ед;
- РСЗО - 1253 ед;
- средства ПВО - 1023 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 111 ед;
- крылатых ракет - 2861 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 127 (+54) ед;
- специальной техники - 3642 (+1) ед.
Ситуация на фронте и последствия обстрелов
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвигаются в Донецкой области, а также на территории Курской области.
По данным партизан, россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в оккупированные районы Запорожской области. Таким образом идет подготовка к наступательным операциям на юге.
Тем временем в результате недавнего удара баллистическими ракетами в Запорожье обнаружили тело 10 погибшего человека.
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